В Минюсте США рассматривают раздел Alphabet после признания Google монополистом

Министерство юстиции США рассматривает вариант раздела Alphabet после того, как суд признал, что подразделение Google монополизировало онлайн-поиск и рекламу. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников агентства, раздел Alphabet - один из вариантов, которые рассматривает Минюст США.

"Этот шаг может стать первой попыткой Вашингтона наказать компанию за незаконную монополизацию после неудачных попыток развалить Microsoft Corp. два десятилетия назад. Менее жесткие варианты включают принуждение Google делиться большим объемом данных с конкурентами и меры, которые не позволят ей получить несправедливое преимущество в ИИ-продуктах", - рассказали агентству источники на условиях анонимности.

Несмотря на это правительство США, скорее всего, будет пытаться запретить эксклюзивные контракты, которые были в центре антимонопольного дела против Google, добавляет Bloomberg.

Если Министерство юстиции продолжит реализацию плана раздела компании, наиболее вероятными объектами для продажи являются операционная система Android и веб-браузер Google Chrome, говорят эксперты.

Чиновники также рассматривают возможность принудительной продажи AdWords, платформы, которую компания использует для продажи текстовой рекламы, сказал один из собеседников.

Обсуждения в Министерстве юстиции США активизировались после решения суда от 5 августа о том, что Google незаконно монополизировал рынки онлайн-поиска и текстовой рекламы.

Google заявил, что подаст апелляцию на это решение, но судья приказал обеим сторонам начать подготовку ко второму этапу дела, который будет включать предложения правительства по восстановлению конкуренции, в том числе возможный запрос на раздел компании.