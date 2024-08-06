В США признали Google монополистом на рынке онлайн-поиска

Окружной суд США признал Google виновным в нарушении антимонопольного законодательства в отношении своего поискового бизнеса, старейшего и важнейшего в компании. Об этом говорится в решении суда округа Колумбия, передает CNN.

Отмечается, что компания израсходовала десятки миллиардов долларов на эксклюзивные контракты, чтобы обеспечить доминирующую позицию своего поисковика на смартфонах и веб-браузерах по всему миру.

Да, соответствующие контракты дали ей возможность блокировать потенциальных конкурентов, таких как Microsoft Bing и DuckDuckGo. По словам окружного судьи Амита Мехта, эксклюзивные соглашения Google с Apple и другими ключевыми игроками на мобильном рынке были антиконкурентными. Кроме того, Google также взимает высокие цены на поисковую рекламу, что отражает его монопольные власти в этой сфере.

Соответственно, когда пользователи пытаются найти информацию в интернете, Google, как правило, является самой простой и быстрой платформой для перехода, что в свою очередь стимулировало масштабный рекламный бизнес компании.

Признание Google монополистом, вероятно, повлечет за собой отдельный процесс для определения санкций, которые будут наложены на компанию, которая в свою очередь будет подавать апелляцию. Это означает, что на реализацию каких-либо возможных последствий могут уйти месяцы или даже годы.

Однако это решение может в конечном итоге изменить то, как Google делает свой поисковый движок доступным для пользователей, влияя на его способность заключать дорогостоящие сделки с производителями устройств и поставщиками онлайн-сервисов.

Более того, суд также может заставить Google внедрить "экран выбора", который будет информировать пользователей о других доступных поисковых системах, сообщила CNN профессор права из Университета Вандербильта Ребекка Алленсворт.

Кроме того, компании может ожидать денежный штраф, или даже разделение Google, которые также не исключают американские антимонопольные чиновники.

Важно, что в своем решении суд не пришел к выводу о том, что Google имеет монополию на поисковую рекламу. В общем, дело против Google является частью судебных исков о конкуренции, которые возглавляет правительство США, направленных против технологических гигантов.

Так, Google в начале сентября ждет рассмотрение еще одного дела, которое инициировала администрация Байдена против компании в 2023 году по бизнесу с рекламными технологиями.