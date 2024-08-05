Лаборатория в Национальном аэропорту Минск больше не делает диагностику COVID-19

Микробиологическая лаборатория в Национальном аэропорту Минск перестала делать диагностику COVID-19. Об этом сообщил Минский городской центр гигиены и эпидемиологии.

Платные исследования на COVID-19 можно пройти в микробиологической лаборатории центра по адресу улица П.Бровки,13. Здесь доступны тестирование методом ПЦР по определению коронавируса SARS-CoV-2, вирусов гриппа А и гриппа В через один мазок, стандартное тестирование методом ПЦР (для выезда за пределы Беларуси), а также экспресс-анализ на COVID-19 - диагностическое экспресс-тестирование на антиген (ДЭТ Ag).