Обвиняемого в подрыве автомобиля сотрудника ГРУ доставили из Турции в Россию.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, вскоре после подрыва правоохранители РФ установили личность подозреваемого в организации преступления - им оказался 29-летний уроженец Волгоградской области Евгений Серебряков.

По словам Волк, утром 24 июля, в день подрыва автомобиля, он вылетел в Турцию. Россия объявила подозреваемого в международный розыск.

"В результате скоординированной по каналам Интерпола работы правоохранительных органов двух стран в тот же день он был задержан сотрудниками МВД Турции в городе Бодруме", - написала Волк в Telegram.

На видео, которое распространила ФСБ, Серебряков говорит, что заложил под автомобиль в Москве бомбу, которую он якобы собирал под контролем куратора из СБУ. Задержанный также утверждает, что куратор предлагал ему за подрыв украинское гражданство и $10-20.

Как сообщалось, 24 июля в Москве взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser, предположительно принадлежащий офицеру ГРУ. Пострадали два человека: владелец автомобиля и его пассажир. Изначально СМИ сообщили, что пострадал Андрей Торгашов, заместитель начальника передающего радиоцентра воинской части спутниковой связи 33790 в Московской области. Однако сам Торгашов и его жена заявили, что с офицером все в порядке. По данным Telegram-канала Baza, в момент взрыва в автомобиле находился тезка Андрея Торгашова. По версии издания "Агентство", пострадал Андрей Торгашов, служащий в воинской части ГРУ 45807.

Интерфакс сейчас пишет, что владелец автомобиля — "полковник Вооруженных сил РФ". Ранее источник агентства говорил, что это не просто полковник, а "руководитель одного из подразделений Генштаба".