Последнее обновление: 26.07.2024 16:00

В России собрались "замедлять" YouTube на 70%

До конца текущей недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей — уже до 70%. Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по связи и IT Александр Хинштейн.

Так, он подчеркнул, что мера "коснется только "десктопных" версий. Мобильную связь она пока не затронет". По информации издания, это связанно с тем, что оборудование для замедления не может анализировать трафик мобильных сетей, пишет газета "Коммерсант".

Российский депутат уточнил, что "деградация" YouTube — шаг, направленный против администрации иностранного ресурса, а не россиян.

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