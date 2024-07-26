В Беларуси утвердили перечень жилищно-коммунальных и бытовых услуг для мобилизованных

Постановлением Совмина № 520 от 25 июля 2024 г. утвержден перечень жилищно-коммунальных, бытовых услуг, оказываемых гражданам, призванным на военную службу по мобилизации.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, жилищно-коммунальные услуги для мобилизованных включают: горячее и холодное водоснабжение, водоотведение (канализация), газо-, электро-, теплоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами; техническое обслуживание; санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома; текущий ремонт; капитальный ремонт.

В перечне бытовых услуг: ремонт обуви и изделий из кожи; ремонт и подгонка или перешив одежды и текстильных изделий бытового назначения; сухая (химическая) чистка, включая чистку изделий из меха; прочие услуги по чистке (стирке) текстильных изделий и изделий из меха; услуги бань, саун и душевых.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.