В Польше одобрили отмену реформы Конституционного суда времен "ПиС"

Польский Сейм в среду, 24 июля, большинством голосов принял два закона, направленные на реформирование Конституционного трибунала для устранения изменений, внесенных предыдущей властью "Права и справедливости" ("ПиС"). Об этом сообщает RMF FM.

Пакет законов о Конституционном трибунале (суд) Польши и внесении изменений в Конституцию призван отменить действие трех законов, которые сейчас касаются функционирования Трибунала и были введены во времена "ПиС".

Один из законов отдельно устанавливает, что решения высшего суда Польши, вынесенные в последние годы с участием "лиц, не имеющих права выносить решения", являются "ничтожными и не имеют никакой юридической силы".

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Он также устанавливает основания для перезагрузки состава Конституционного суда: его нынешние члены смогут подать в отставку. Обязанности председателя Конституционного трибунала Польши возложат на судью, который имеет наибольший стаж работы в должности.

Также закон расширит полномочия Общего собрания судей Конституционного трибунала и унормирует процедуру избрания председателя суда.

Оба закона после голосования в Сейме Польши теперь будут переданы в Сенат, далее их должен подписать президент Анджей Дуда – который ранее критически высказывался о намерениях властей отменить реформу Конституционного трибунала.

Польский премьер Дональд Туск после голосования в среду призвал Дуду подписать законы, чтобы "хотя бы немного исправить то, что он и „Право и справедливость" портили годами".