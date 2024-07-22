Последнее обновление: 22.07.2024 10:58

Более половины американцев выступают за сокращение уровня миграции в США

За сокращение уровня миграции в США выступают 55% совершеннолетних жителей страны. Об этом сообщил Axios со ссылкой на данные опроса общественного мнения, проведенного компанией Gallup.

При этом год назад таких взглядов придерживались 41% опрошенных.

По данным организаторов исследования, это первый раз почти за 20 лет, когда большинство американцев выступило за снижение миграции в США. В 2001 году эта цифра составляла 58%. Рекордные показатели людей с такими настроениями регистрировали в 1993 и 1995 годы - 65%.

Сторонники Республиканской партии и независимых сил более активно выступают за уменьшение числа прибывающих мигрантов, однако о такой необходимости говорили и сторонники демократов.

В то же время 70% опрошенных согласны с тем, чтобы иммигранты, прибывшие в страну незаконно, но отвечающие нужным требованиям, могли бы стать гражданами. Когда речь идет о нелегалах, въехавших в страну еще детьми, этот показатель возрастает до 81%.

Опрос проходил 3-23 июня, в нем приняли участие более 1 тыс. совершеннолетних жителей в 50 штатах. Погрешность составляет 4%.



<Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование