Подавляющее большинство граждан Грузии считает главным врагом Россию

Большинство граждан Грузии считают главным врагом своей страны Россию, причем по сравнению с предыдущими годами этот показатель вырос. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Кавказский барометр 2024" Кавказского исследовательского ресурсного центра (CRRC.

В опросе CRRC Россию главным врагом Грузии назвали 69% респондентов, тогда как в аналогичном исследовании 2021 года таких было 66%; в 2019 году – 49%; в 2017-м – 40%; а в 2012 году – 35%), сообщают "Новости-Грузия".

За последние 12 лет количество тех, кто считает, что у Грузии нет врагов, не изменилось – это 4%.

В Соединенных Штатах врага Грузии видят 4% респондентов, а в Турции – 2%. В исследовании 2012 года обе эти страны набирали по 3%.

На вопрос, какая страна сейчас является главным другом Грузии, большинство респондентов выбрали США (24%), Азербайджан (8%) и Украину (7%). По 4% указали на Турцию и Германию; Россию назвали только 2%. Более четверти респондентов (26%) считают, что друзей у Грузии нет.

Опрос проходил с 16 апреля по 13 мая во всех регионах Грузии, кроме оккупированных территорий, и охватил 1509 человек.

"Кавказский барометр" – ежегодное исследование социально-экономических проблем и политических взглядов, осуществляемое Кавказским исследовательским ресурсным центром (CRRC) в Армении и Грузии.