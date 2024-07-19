Эстония ограничит работу пунктов пропуска на границе с РФ

Министерство финансов Эстонии разработало очередной план ужесточения правил пересечения эстонско-российской границы. Об этом сообщает Postimees.

Министр финансов Март Вирклаев объяснил, что необходимость изменений обусловлена ситуацией с безопасностью в Европе и "российской агрессией против Украины".

"Пересмотр работы пограничных пунктов следует из подтвержденного Эстонским государством в апреле 2022 года принципа о том, что экономические отношения с Россией должны быть сведены к минимуму, а также из санкционной политики, принятой в прошлом году", – сказал Вирклаев.

Согласно законопроекту, пункт пропуска "Койдула" будет работать с 5 утра до 10 вечера в течение дня, а таможенное оформление товаров будет возможно с 7 утра до 7 вечера.

Предложенное изменение не затрагивает железнодорожный КПП в Койдула.

Дорожный пункт пропуска в Лухамаа будет открыт с 7 до 19. Главным изменением станет полное закрытие пункта пропуска для пешеходов, но границу по-прежнему можно будет пересекать на транспорте.

Закрытие пункта необходимо для улучшения контроля за санкционными товарами, а также для обеспечения безопасности и дорожного движения, поскольку те, кто пересекает границу пешком, и автомобили людей, которые их подвозят, блокируют проезжую часть на границе, а движение пешеходов создает опасные ситуации на дороге.