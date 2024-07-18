Последнее обновление: 18.07.2024 14:58

В подземном паркинге Минска утонули автомобили

В подземном паркинге Минска утонули автомобили. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Спасатели в Минске продолжают работы по откачке воды из подземного паркинга по улице Коласа, 73/3, где полностью под водой оказались 14 автомобилей», - говорится в сообшени.

По состоянию на 15:40 в результате выпадения осадков по 43 точкам подтопления движение возобновлено.

Как известно, в первой половине дня 18 июля ливень в Минске привел к десяткам подтоплений в нескольких районах города. На ряде маршрутов остановился общественный транспорт.



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