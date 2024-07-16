В Украине с 2025 года не будут переводить часы

Верховная Рада 16 июля приняла закон, предусматривающий отказ от перехода на летнее время. Этой осенью перевод часов состоится в последний раз.

"Сезонный переход времени на территории Украины не осуществляется", – говорится в принятом законе.

Законопроект № 4201 находился на рассмотрении в парламенте с 2020 года, депутаты поддержали его в целом 261 голосом "за", сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Документ устанавливает единое киевское время, соответствующее второму часовому поясу в шкале Всемирного координированного времени Украины UTC+2 (зимнее время).

В пояснительной записке указано, что одним из аргументов для отмены перевода часов стало то, что от них собираются отказаться в Евросоюзе.

В 2018 году более 80% европейцев высказались за отмену перевода часов. В 2019 году Европарламент одобрил отказ от перехода на летнее и зимнее время, но окончательное решение еще не принято.