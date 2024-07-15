Экс-главу союза туристических организаций Беларуси осудили за "измену государству"

Суд приговорил бывшего руководителя Республиканского союза туристических организаций Александра Мирского за "измену государству" к семи с половиной годам лишения свободы. Такая информация прозвучала в эфире белорусского телеканала.

Согласно информации, Мирский осужден по статье 356 Уголовного кодекса. По представленной в сюжете версии, мужчина начал сотрудничать с литовскими спецслужбами девять с половиной лет назад. При этом утверждается, что он "работал с литовцами, пока контрразведке и КГБ Беларуси это было выгодно, в том числе для установления сотрудников ДГБ (Департамента государственной безопасности Литвы - прим.), контактировавших с Мирским, и решения иных задач, после чего он был задержан".

К настоящему времени Мирский провел "почти год за решеткой".

Сам Мирский в сюжете рассказал, что был завербован в 2015 году в Литве сотрудниками ДГБ в результате шантажа и "по заданию литовской спецслужбы собирал информацию о членах белорусского правительства, сотрудниках правоохранительных органов, государственных организаций, банковских кругов".