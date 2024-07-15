На территории детского лагеря в Гомельской области во время бури погиб подросток

В Гомельской области один подросток погиб, еще шесть получили травмы в результате обрушения деревьев во время бури на территории детского лагеря в Речицком районе. Об этом сообщил Следственный комитет.

"По предварительным данным, при падении деревьев и обломанных ветвей пострадали 7 воспитанников лагеря. В результате телесных повреждений скончался 13-летний мальчик. Различные травмы получили еще 6 детей в возрасте от 7 до 13 лет", - говорится в сообщении.

По данным СК, в 17:20 из-за внезапно поднявшегося сильного ветра упало несколько деревьев.

"В это время на концертной площадке проходило развлекательное мероприятие для воспитанников лагеря. Когда началась буря, дети бросились в жилые корпуса", - проинформировали в ведомстве.

Грозы, сопровождаемые градом, прошли во второй половине дня воскресенья в нескольких районах Беларуси. Из-за падения деревьев на железнодорожные пути и повреждения линий электропередачи несколько поездов следовали с отставанием от графика.