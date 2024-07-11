В Беларуси хотят наказывать за просмотр детского порно. Это следует из сообщения пресс-службы МВД.

"Завершается проработка законопроекта о введении ответственности за потребление детской порнографии без цели распространения. Также на законодательном уровне МВД инициировано введение ответственности за пропаганду педофилии и нетрадиционных сексуальных отношений", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "проблематика изготовления порнографических материалов" с участием несовершеннолетних в стране "остается актуальной".

"Число пострадавших от этого белорусских детей в 2023 году возросло более чем в два раза в сравнении с прошлым годом", - сообщили в МВД.