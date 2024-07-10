В Беларуси задержали владельца компании по производству катеров

Сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля задержали собственника гомельской компании по производству катеров, бассейнов и саун.

Как сообщает пресс-служба КГК, компания уклонялась от уплаты налогов, продавая свою продукцию за пределы страны.

Ведомство утверждает, что по фиктивным документам катера и другие изделия сначала реализовывались в адрес подконтрольной владельцу бизнеса фирмы-прокладки, зарегистрированной в Брянской области. При этом стоимость катеров, бассейнов и саун была минимальной (немного выше себестоимости). В последующем производимые товары продавалась в адрес покупателей из России уже по рыночной цене.

КГК заявляет, что на самом деле товары сразу же отправлялись конечным покупателям, а фирма-прокладка была нужна для сокрытия выручки и незаконной минимизации налогов.

«Установлены факты неуплаты бизнесменом налога на прибыль в размере не менее 105 тыс. рублей. При этом в настоящее время открываются новые обстоятельства совершенного преступления, указывающие на признаки неуплаты налогов в особо крупном размере. На это указывают и суммы средств, найденные у подозреваемого – во время обыска в его коттедже изъято более $1,05 млн, спрятанных в сейфе», - говорится в сообщении КГК.

Возбуждено уголовное дело. Собственник компании задержан. Наложен арест на принадлежащие ему три автомобиля общей стоимостью 350 тыс. рублей.