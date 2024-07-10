Последнее обновление: 10.07.2024 16:22

Профсоюз работников Samsung объявил бессрочную забастовку

National Samsung Electronics Union (NSEU) - профсоюз работников южнокорейской Samsung Electronics - объявил бессрочную всеобщую забастовку, пишет Financial Times.

"Нужно это пройти. Мы сможем победить, если просто не будем выходить на работу", - цитирует газета заявление NSEU, объединяющего около 30 тыс. человек.

Более 6,5 тыс. сотрудников Samsung вышли на трехдневную забастовку в понедельник, требуя уважения труда, а также увеличения отпусков и улучшения системы премирования. По данным профсоюза, она вызвала перебои в производственной деятельности компании. Сама компания это отрицает.

Работники Samsung также провели забастовку 7 июня. Она стала первой в истории компании.



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