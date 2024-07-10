В жлобинских сосисках высшего сорта обнаружили кишечные палочки

В сосисках из птицы производства Жлобинского мясокомбината обнаружили кишечные палочки. Об этом сообщил Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Согласно информации, сосиски «Франкфуртские» высшего сорта из мяса птицы изготовили в ОАО АФПК «Жлобинский мясокомбинат» 5 июня. Они не соответствуют требованиям безопасности по микробиологическому показателю «БГКП (колиформы)».

Колиформные бактерии представляют собой не образующие спор палочки, которые в большом количестве встречаются в фекалиях человека и животных. Обычно они присутствуют в сырых продуктах животного происхождения, таких как мясо, молоко и яйца, а также встречаются в природе в почве, воде и на поверхности растений.

Кроме сосисок, санэпидемслужба нашла колиформы в бисквитном пирожном «Клубничное» российской торговой марки «Русский бисквит».

В итоге вся продукция изъята из дальнейшего обращения.