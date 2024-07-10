Последнее обновление: 10.07.2024 09:04

Литва за три года потратит на устройство средств контрмобильности €17,6 млн

Литва в течение трех лет планирует потратить на устройство средств военной контрмобильности €17,6 млн. Об этом сообщило Минобороны республики.

"Проектом, который на рассмотрение правительстве вынесло Минобороны, предусмотрено, что на устройство средств контрмобильности в ближайшие три года может понадобиться €17,56 млн", - говорится в сообщении.

В частности, до 1 апреля 2025 года планируется устройство парков контрмобильности на территориях, прилегающих к Калининградской области РФ и к Беларуси. До 1 ноября 2025 года военные планируют оборудовать резервные средства контрмобильности на автодорогах государственного значения, у подъезда к мостам, а на мостах - инженерные конструкции для крепления взрывчатых веществ.

В текущем году на проведение работ будет отпущено €3 млн из государственных ассигнований Минобороны. С 2025 года средства будут поступать из учрежденного в 2024 году госфонда обороны.

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