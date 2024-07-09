В Беларуси пособия по беременности и родам вырастут с 1 января 2025 года

Лукашенко подписал закон "Об изменении законов по вопросам государственных пособий семьям, воспитывающим детей", сообщает его пресс-служба.

Законом предусматривается, в частности, увеличение минимального размера пособия по беременности и родам. Для женщин, за которых уплачиваются обязательные страховые взносы в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения, не имеющих 6 месяцев стажа (молодые специалисты, женщины, начинающие трудовую деятельность), пособие вырастет с 50% БПМ (бюджета прожиточного минимума) до 100% МЗП (минимальной заработной платы) в месяц. А для тех, за кого не уплачивались обязательные страховые взносы на социальное страхование в бюджет фонда, но имеющих право на данный вид пособия (учащиеся, студентки, женщины, проходящие службу, женщины, зарегистрированные в качестве безработных), пособие увеличится с 50% до 100% БПМ в месяц.

Документ также предусматривает увеличение минимального размера пособия по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком для застрахованных женщин, не имеющих 6 месяцев стажа. Данное пособие вырастет с 50% БПМ до 100% МЗП (по аналогии с пособием по беременности и родам).

Законодательные новации касаются и отдельных категорий семей при назначении пособия на детей старше 3 лет. В частности, сохраняется право на назначение такого пособия семьям с несовершеннолетними детьми, в которых ребенок-инвалид достиг возраста 18 лет, ему установлена I группа инвалидности и один из родителей осуществляет за ним уход с получением соответствующего пособия. А также право на назначение данного пособия на ребенка, который воспитывается в семье матери, если отец ребенка, обязанный уплачивать алименты, проходит срочную военную или альтернативную службу.

Усиливается социальная поддержка семей, воспитывающих ребенка-инвалида. Так, предусмотрено предоставление родителям права на получение всех видов государственных пособий в период краткосрочного нахождения ребенка-инвалида в доме ребенка в связи с оказанием ему медико-социальной помощи. Кроме того, расширяются права на получение пособия по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком-инвалидом на период его санаторно-курортного лечения, медицинской реабилитации, если в семье несколько детей-инвалидов. В таких случаях предлагается предоставлять право на получение пособия другому лицу (не родителю), если родитель занят уходом за другим своим ребенком-инвалидом, или двух пособий, если оба ребенка-инвалида в один период нуждаются в санаторном лечении, реабилитации и их сопровождают разные лица.

В то же время ужесточается контроль за целевым использованием государственных пособий в отношении семей, где выявлены случаи нахождения детей в неблагоприятной для них обстановке. В частности, введена обязанность государственных органов, организаций, назначающих и выплачивающих пособия, представлять без согласия граждан информацию о получателях пособий и членах их семей по запросам учреждений образования, проводящих в отношении таких семей социальное расследование, а также комиссий по делам несовершеннолетних. Предусмотрено, что выплата пособий прекращается со дня вступления в силу решения суда об отобрании ребенка, дня принятия органом опеки и попечительства или комиссией по делам несовершеннолетних решения об отобрании ребенка.

Закон вступает в действие с 1 января 2025 года.