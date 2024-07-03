В Польше не исключают закрытие границы с Беларусью для грузов

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не исключил вероятность закрытия границы с Беларусью для грузов.

При этом он уточнил, что эта мера не наложит ограничений на передвижение людей.

"Я не исключаю никаких вариантов. <...> Мы не говорим о погранпереходах для людей, согласен, мы не будем осложнять жизнь простых поляков и простых белорусов", - отметил глава польского МИД в эфире радиостанции Radio Zet.

Ранее Сикорский уже заявлял, что польские власти рассматривают возможность закрыть два последних действующих погранперехода на границе с Беларусью. На днях радиостанция RMF24 со ссылкой на анонимные источники в МИД республики сообщила о введении усиленного таможенного контроля в терминале в населенном пункте Малашевиче, куда прибывают следующие из Беларуси грузы.

На польско-белорусской границе находятся шесть пунктов пропуска. По инициативе польской стороны, четыре перестали функционировать, а на пятом ввели ограничения для белорусских грузовиков. Сейчас в нормальном режиме легковой транспорт движется через КПП "Тересполь-Брест". Между странами также продолжается движение грузовых поездов.

Власти Польши обвиняют Минск в организации наплыва мигрантов с Ближнего Востока и из Африки на польскую границу. По данным польской погранслужбы, с начала года зарегистрировано более 19 тыс. попыток нелегально проникнуть на территорию страны из Беларуси.