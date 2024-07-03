Последнее обновление: 03.07.2024 16:02

В Британии запустят бесплатный аналог Netflix

Корпорация Fox выходит на высококонкурентный британский рынок бесплатного потокового видео с поддержкой рекламы. Об этом сообщает BBC.

Новая платформа Tubi будет конкурировать с такими компаниями, как Netflix, Disney+, ITVX и стриминговой платформой Channel 4, а также BBC iPlayer.

Платформа быстро завоевывает долю рынка в США, где она имеет почти 80 миллионов активных пользователей ежемесячно.

В Великобритании Tubi заявляет, что начнет работу с более чем 20 тыс. фильмов и сериалов, включая контент от Disney, Lionsgate, NBCUniversal и Sony Pictures Entertainment.

"Tubi провела последнее десятилетие, оттачивая наш подход к большому, бесплатному и интересному потоковому вещанию в Северной Америке, и мы считаем, что сейчас идеальное время, чтобы предложить этот рецепт британской аудитории", – сказала исполнительный директор Tubi Анджали Суд.

Корпорация Fox приобрела Tubi в 2020 году за $440 млн (348 млн фунтов стерлингов), поскольку американский медиагигант стремился привлечь молодую аудиторию.



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