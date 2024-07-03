Вильнюс закупает "зубы дракона" и будет тренировать пилотов дронов

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас 2 июля представил комплексный план обороны города на случай вторжения, предусматривающий закупку так называемых "зубов дракона" и тренировку пилотов дронов.

Он подчеркнул важность этих мер, отметив, что Вильнюс – столица Литвы, а значит и цель номер один. Он объяснил, что особой угрозой является географическое положение Вильнюса, а именно близость к Беларуси, пишут литовские медиа.

По словам мэра Вильнюса, в случае вторжения эвакуация будет осуществляться в шести направлениях по дорогам, ведущим на запад и на юг.

Мэр вспомнил и об укрытиях. По нынешним подсчетам, в укрытиях недолгое время могут находиться 50% жителей Вильнюса. Но, как отметил мэр, цель – предоставить убежище 100% жителей.

По его словам, в Вильнюсе есть 41 сирена для предупреждения об опасности. Их могут услышать 30% жителей. Летом установят еще 52 сирены, а осенью будут тестировать новую сеть.

Кроме того, планируется закупка бетонных блоков для перекрытия дорог, "зубов дракона" и сборных комплектов стальных "ежей". Эти конструкции должны защитить въезды в город при необходимости.

Бенкунскас анонсировал создание пространства для беспилотников, где бы жители могли тренироваться.

"Конечно, такие тренировки посвящены выработке навыков управления, затем преодоления препятствий, барьеров, чтобы в обществе было больше людей, имеющих такие навыки. Пока у нас нет необходимой инфраструктуры, это будет первая", - подчеркнул он.