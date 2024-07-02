Последнее обновление: 02.07.2024 14:56

Meta грозит большой штраф из-за расследования Еврокомиссии

В начале июля Европейская комиссия сообщила о начале расследования в связи с возможным нарушением Facebook и Instagram Закона о цифровых рынках Европейского Союза (DMA). Об этом сообщает Engadget.

Заявление комиссии сосредоточено на модели "согласие или оплата", используемой Meta.

В частности, Meta не предоставляет пользователям возможность выбирать услугу, которая допускала бы обмен меньшим количеством персональных данных.

Кроме того, Meta не разрешает пользователям в полной мере реализовать свое право на свободное согласие на комбинирование их персональных данных.

Европейская комиссия призвала Meta быстро создать альтернативу, которая не предусматривала бы плату за использование услуг. Если Meta признают виновной в нарушении DMA, это может привести к серьезному штрафу в размере 10% годового глобального дохода.

Пока Meta не признала никаких нарушений и утверждает, что подписка на отсутствие рекламы не противоречит законодательству ЕС.



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