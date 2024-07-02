Литва ужесточила правила трудоустройства иностранцев в стране

С 1 июля в Литве ужесточился порядок приема на работу иностранцев.

Так, желающие приехать сюда на работу должны получить выданный в Литве временный вид на жительство. По информации Департамента миграции, теперь в Литве больше не смогут работать иностранцы, которые ранее приезжали в страну по безвизовому режиму или по национальным, шенгенским визам или видам на жительство, выданным другими странами.

Однако есть исключения, когда виды на жительство не требуются. Они будут распространяться на иностранцев, приезжающих в Литву в командировку или в качестве сотрудников компании, учрежденной в государстве-члене Европейского союза или Европейской ассоциации свободной торговли.

Беспокоиться о видах на жительство также не потребуется членам экипажей судов, плавающих по международным маршрутам под флагом Литвы; иностранцам, прибывающим не более чем на 3 месяца в году для решения вопросов, связанных с заключением и исполнением договоров, обучением персонала или установкой оборудования; предпринимателям, являющимся акционерами и главами компаний; высокопрофессиональным спортсменам; исполнителям; журналистам, аккредитованным Министерством иностранных дел; лицам, официально занимающимся религиозной деятельностью; иностранцам, прибывающим для реализации волонтерских программ правительств или ЕС; преподавателям и исследователям; гражданам экономически развитых стран, приезжающим на работу или, чтобы заниматься иной легальной деятельностью.

Иностранцы, начавшие работать в Литве до вступления в силу поправок к закону, смогут работать до окончания срока легального пребывания или до тех пор, пока они не приобретут право на работу на других основаниях, предусмотренных вышеупомянутым законом.