Последнее обновление: 01.07.2024 17:03

В Беларуси с 1 июля вводится лицензирование частных пансионатов для пожилых

В Беларуси с 1 июля вступила в силу новая редакция закона “О социальном обслуживании”. Об этом сегодня сообщила на пресс-конференции начальник главного управления соцобслуживания и соцпомощи Минтруда и соцзащиты Екатерина Коледа.

По ее словам, закон вводит лицензирование в сфере социального обслуживания, которому подлежат негосударственные субъекты хозяйствования, оказывающие социальные услуги пожилым гражданам и инвалидам.

В настоящее время в стране зарегистрировано 34 таких субъекта, из них 23 осуществляет деятельность.

“Лицензирование вводится с целью обеспечения максимальной безопасности граждан в таких учреждениях и качественного оказания им соцуслуг. После 1 октября работа без лицензии не допускается“, - подчеркнула чиновник.



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