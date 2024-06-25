Пограничное агентство ЕС поможет Сербии бороться с нелегальной миграцией

Сербия во вторник, 25 июня, подписала соглашение с пограничным агентством Европейского Союза Frontex об усилении "оперативного сотрудничества", призванного противодействовать нелегальной миграции через Западные Балканы на территорию ЕС. Об этом сообщила Европейская комиссия.

Соглашение подписали в Белграде комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон и министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич после переговоров, длившихся более года.

Согласно договоренности, Frontex теперь будет иметь право проводить совместные операции и размещать пограничников и сотрудников береговой охраны ЕС на территории Сербии, в том числе на ее границах с соседними странами, не являющимися членами Евросоюза.

"Усиление надзора за границей вдоль всего миграционного маршрута имеет важное значение для уменьшения количества нелегальных мигрантов, учитывая эволюцию методов работы контрабандистов, а также риски торговли огнестрельным оружием и организованной преступности", – заявили в Еврокомиссии.

Frontex уже направило почти 500 работников на Западных Балканах и осуществляет совместные операции с пограничниками Албании, Северной Македонии и Черногории.

Сербия расположена вдоль так называемого балканского маршрута, по которому мигранты направляются в Европейский Союз. По данным Frontex, за первые 10 месяцев 2023 года этим маршрутом воспользовались почти 100 тысяч мигрантов.