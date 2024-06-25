Последнее обновление: 25.06.2024 17:14

С 2025 года в Польше можно будет сдавать пластиковые бутылки и возвращать за них деньги

Депозитная система вторичного использования (сдачи через автоматы) пластиковых бутылок от напитков начнет действовать в Польше с 2025 года.

Подробности вскоре будут представлены Министерством окружающей среды, пишут польские медиа.

Филип Петровский, представляющий программу ООН по охране окружающей среды, подчеркнул, что депозитная система доказала свою эффективность в соседних с Польшей странах: «В Эстонии до введения этой системы 80% придорожного мусора составляли пластиковые бутылки, а после введения системы — 10%».

В Словакии также значительно сократилось количество мусора на дорогах и в национальных парках.

Анджей Гантнер из Польской федерации производителей продуктов питания сообщил, что 16 стран ЕС уже ввели депозитную систему, а в других ведутся работы по ее внедрению.



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