Последнее обновление: 24.06.2024 12:00

В Севастополе ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен в Севастополе из-за произошедшей накануне атаки ВСУ. Это следует из указа главы города Михаила Развожаева.

"Постановляю ввести <...> до особого распоряжения на территории города Севастополя режим чрезвычайной ситуации. Признать обстановку, сложившуюся в городе Севастополе, чрезвычайной ситуацией регионального характера", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте правительства.

Днем в воскресенье ВСУ обстреляли Севастополь ракетами ATACMS. Российская ПВО перехватила четыре ракеты, подрыв пятой в воздухе привел к жертвам среди мирного населения.



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