SpaceX представила портативный Starlink Mini, который помещается в рюкзак

Компания SpaceX представила Starlink Mini – портативную версию классического Starlink, который помещается в рюкзаке.

Первым покупателям предложили приобрести комплект Starlink Mini за $599, на $100 дороже стандартного комплекта. Клиенты также могут добавить услугу Mini Roam в свой существующий тарифный план за дополнительную плату в размере $30 в месяц, однако объем данных ограничен 50 ГБ в месяц. Отдельного плана Mini Roam пока не существует.

SpaceX планирует снизить цену на этот набор. Антенна Starlink Mini очень легкая и весит около 1,1 кг, что составляет всего 60% веса стандартной антенны Starlink. Услуга также может обеспечить скорость загрузки более 100 Мбит/с. Starlink Mini появится в продаже в июле.