Россия намерена упростить визовый режим с рядом стран

Россия работает над упрощением визовой системы с рядом стран БРИКС. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

На данный момент между странами БРИКС «по большей части» хорошо развито прямое авиасообщение и предусмотрен безвизовый въезд туристов, считают в министерстве.

«В тех единичных случаях, где этого нет, — ведем переговоры и упрощаем правила въезда. Работаем над упрощением визовой системы с рядом стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки. Переговоры уже находятся в продвинутой стадии», - сказал Решетников, которого цитируют росСМИ.

Таким образом, в обозримом будущем на границе ЕС можно ожидать еще больший наплыв нелегальных мигрантов и обострение ситуации.