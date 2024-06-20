Президент Казахстана подписал неоднозначный закон о масс-медиа

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 19 июня подписал закон о масс-медиа, сообщает пресс-служба Акорды.

Этот документ вызвал споры и критику в профессиональном сообществе, опасавшемся, что власти после его принятия смогут отказывать в аккредитации иностранным СМИ и введут мониторинг «за нарушение нравственных, культурных и семейных ценностей».

В новый закон введено понятие «масс-медиа», которое включает в себя не только СМИ, но и интернет-ресурсы. Документ предусматривает создание Единой медиа платформы для реализации государственной информационной политики, которая включает в себя предоставление грантов для негосударственных СМИ. Через платформу журналисты будут получать аккредитацию при государственных органах и организациях, передает Власть.kz.

Закон также «усовершенствовал порядок аккредитации представительств иностранных СМИ и их журналистов», однако как именно пресс-служба президента не уточняет. Ранее сообщалось, что закон наделит Министерство иностранных дел правом отказывать в аккредитации иностранным журналистам «в случае угрозы национальной безопасности».

В законе введено понятие «особый статус журналиста», который должен защищать его права и свободы, а также предоставлять расширенные права при поиске, запросе, получении и распространении информации. Срок рассмотрения запросов СМИ сократится с 7 до 5 рабочих дней.

В рамках нового закона предусмотрено создание «общественно-профессиональных советов», которые могут быть организованы на региональном и республиканском уровнях. Пресс-служба Акорды сообщает, что основной функцией советов станет создание Этического кодекса журналистов.

Документ также увеличивает объемы распространения теле-, радиопрограмм на государственном языке и местного контента с 2025 года до 55%, с 2027 года — до 60% от общего объема теле- и радиопрограмм.

При этом произойдет сокращение с 20% до 10% объема ретрансляции иностранных теле- и радиопрограмм в еженедельном объеме вещания казахстанских телеканалов и радио.

Закон устанавливает запрет на распространение информации, пропагандирующей самоубийство, а также о способах и призывах к совершению суицида.

Кроме того, документом устанавливается срок исковой давности, предъявляемый к материалам СМИ, в один год. В прежнем законодательстве такого срока давности не было. Редакции должны были постоянно хранить использованные при подготовке публикаций материалы на случай, если кто-то подаст на них в суд.

Стоит отметить, что обсуждение этого законопроекта сопровождалось бурными дискуссиями. В апреле депутаты Мажилиса (нижней палаты парламента) одобрили его во втором чтении, исключив из текста документа поправку, согласно которой СМИ могли закрыть за «пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации».