В Украине начали строить подземные школы

В Запорожье начали строить первую в регионе подземную школу, которая станет частью известного "Сечевого коллегиума" – одного из лучших образовательных учреждений региона. Об этом сообщила Запорожская областная государственная администрация.

Всего в Запорожье будет построено пять таких школ.

"Уже начато строительство "подземных школ" на 5 локациях в Запорожской области. Наша глобальная цель, чтобы 50 тыс. учащихся на территории региона смогли выйти в новом учебном году в образовательный процесс офлайн", – отметил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, которого цитируют украинские СМИ.

Он добавил, что, несмотря на безопасность учебного заведения, особое внимание будут уделять дизайну будущей школы.

"Заведение должно быть интерактивным, чтобы дети хотели сюда приходить", – подчеркнул Федоров.

Директор "Сечевого коллегиума" Валентина Ершова рассказала, что в ее учебном заведении учатся почти 400 учеников, примерно половина учится дистанционно, ведь в школе отсутствует хранилище.

Строительство подземной школы, которое будет вмещать 500 человек, планируется завершить уже в этом году. Обучение планируется проводить в 2 смены, поэтому в целом образовательное пространство будет вмещать более тысячи человек.