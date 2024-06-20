Последнее обновление: 20.06.2024 17:48

В Беларуси 117 населенных пункта остаются без электроснабжения после стихии

Белорусские энергетики восстанавливают электроснабжение в 117 населенных пунктах республики, которое было нарушено в результате шквалистого ветра и прохождения грозового фронта. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

"От последствий стихии наиболее пострадали Зельвенский, Волковысский, Дятловский, Заславский, Пуховичский районы в Гродненской и Минской областях. В настоящее время над устранением аварийных отключений работают более 50 бригад и 59 единиц спецтехники", - говорится в сообщении.

По состоянию на 09:00 20 июня "энергетики трудятся над восстановлением электроснабжения 117 населенных пунктов".

Аварийные бригады восстанавливают электроснабжение населенных пунктов и ферм. В связи с ухудшением погодных условий энергетики работают в усиленном режиме.

Ранее Белорусская железная дорога сообщала, что из-за падения деревьев на железнодорожные пути в движении пассажирских поездов в Витебской, Гродненской и Минской областях была задержка.



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