Последнее обновление: 19.06.2024 17:00

Вооруженные силы Литвы получили эвакуационные танки Bergepanzer-2

На вооружение литовских вооруженных сил поступили два эвакуационных танка Bergepanzer-2. Об этом сообщило Министерство обороны Литвы.

Эвакуационные танки Bergepanzer-2 (BPz2) – это современные машины, предназначенные для проведения ремонта на поле боя, в том числе замены отдельных деталей в полевых условиях или выполнения задач по эвакуации.

Модернизированное шасси эвакуационных танков создано на базе танкового шасси Leopard-1.

Приобретение эвакуационных танков – часть проекта закупки 155-мм гаубиц PzH 2000.

Два таких танка уже были модернизированы и доставлены в Литву ранее, а еще два передаются сейчас.



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