В Беларуси обсуждают пересмотр оплаты труда работающих пенсионеров

Лукашенко, принимая сегодня с докладом председателя Федерации профсоюзов Беларуси Юрия Сенько, поручил ввести дополнительные материальные стимулы для работающих пенсионеров.

Предполагаемая новация связана с индивидуальным коэффициентом заработка (ИКЗ). В настоящее время для работающих пенсионеров сверх ИКЗ 1,3 пенсия не выплачивается.

"Один из вопросов, который сегодня на повестке дня (его уже в третьем квартале Лукашенко поставил задачу решить – прим.), - это работа пенсионеров, которые вышли на пенсию. К примеру, пенсионер вышел на пенсию, получает коэффициент 1,45. А по законодательству сегодня он может получать, продолжая работать, не более 1,3. И эту разницу он недополучает. Только на работников сельского хозяйства распространяется условие получения своего коэффициента и дальше", - сказал Сенько журналистам.

Поэтому была поставлена задача внести нормативный акт, который будет позволять пенсионерам работать и дальше, но на более привлекательных условиях.

Юрий Сенько уверен, что сохранение наработанного коэффициента "будет важным элементом для людей, имеющих хороший опыт работы, профессиональные навыки, силы и желание продолжать трудиться".

"Плюс заработная плата для них будет тоже хорошим стимулом для продолжения работы в тех направлениях, по которым мы сегодня видим необходимым сохранить работающих пенсионеров", - добавил Юрий Сенько, которого цитирует пресс-служба Лукашенко.