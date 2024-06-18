Суд отменил запрет на участие Израиля в оборонной выставке во Франции

Суд Парижа 18 июня обязал Coges Events – организаторов французской оборонной выставки Eurosatory – приостановить запрет на участие израильских компаний в ней. Об этом агентству AFP сообщил адвокат Франко-израильской торговой палаты Патрик Клугман.

По словам Клугмана, решение Coges Events запретить 74 израильским экспонентам участвовать в Eurosatory было дискриминационным.

В прошлом месяце компания заявила, что запрет участия Израиля в выставке одобрило французское правительство, но никаких объяснений такого решения не предоставила.

Выставка вооружений Eurosatory проходит с 17 по 21 июня в Парижском регионе. По данным AFP, в этом году на Eurosatory в целом зарегистрировалось около 2 тыс. компаний, в том числе 74 из Израиля.