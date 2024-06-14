Boeing исследует новую проблему качества самолетов 787

Компания Boeing расследует новую проблему качества своего самолета 787 Dreamliner после того, как оказалось, что сотни креплений были установлены неправильно на фюзеляжах некоторых недоставленных реактивных самолетов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, последняя из серии производственных проблем, относящихся к американскому самолетостроителю, связана с неправильной "затяжкой" на заводе Boeing более 900 крепежных элементов на самолет – равномерно распределенных между обеими сторонами средней части корпуса самолета.

Boeing подтвердил проверки в ответ на запрос Reuters и заявил, что не видит влияния на поставки.

"Наша команда 787 проверяет крепления в боковинах некоторых самолетов 787 Dreamliner, которые не были доставлены, чтобы убедиться, что они соответствуют нашим инженерным спецификациям. Эксплуатационный флот может продолжать безопасную работу", – отметили в компании.

В заявлении Федерального авиационного управления США (FAA) сказано, что компания Boeing обнаружила, что может иметь "неправильно установленные крепления фюзеляжа на некоторых самолетах 787".