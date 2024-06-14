Сейм Литвы принял реформу призыва в армию

Сейм Литвы принял реформу призыва в Вооруженные силы страны. Об этом сообщает LRT.

Всего за реформу призыва проголосовали 85 депутатов, трое законодателей были против, еще 14 – воздержались.

Согласно новому закону, юноши в возрасте от 18 до 22 лет будут призываться на военную службу после окончания школы. Сейчас призывной возраст составляет 18-23 года.

В то же время лица в возрасте от 18 до 39 лет смогут добровольно вступить в ряды Вооруженных сил страны.

Реформа предусматривает, что в возрасте 17 лет юноши должны будут обратиться в учреждение системы национальной обороны, ответственной за призыв, и предоставить необходимые документы и контактные данные.

Они пройдут проверку состояния здоровья, и, если будут пригодны, их призовут на службу, когда им исполнится 18 лет.

Изменения также имеют целью предоставить возможности для тех, кто желает служить, но не может проходить срочную военную службу по состоянию здоровья. Эти лица должны будут заявить о своем желании служить, а продолжительность и форму службы будет определять главнокомандующий армии.

Юноши, которые поступили в высшие учебные заведения до того, как были внесены в ежегодный призывной список, смогут отсрочить прохождение срочной военной службы на один период обучения.

Новая реформа, если ее подпишет президент, вступит в силу поэтапно – с июля и до начала 2026 года.