Парламент Швейцарии отклонил решение ЕСПЧ по "климатическому иску"

Нижняя палата швейцарского парламента – Национальный совет – 12 июня проголосовала за отклонение решения Европейского суда по правам человека, которое обязывало Швейцарию прилагать больше усилий для борьбы с глобальным потеплением. Об этом сообщает Reuters.

После аналогичного решения верхней палаты Национальный совет Швейцарии принял необязательную к исполнению резолюцию, в которой раскритиковал "судебную активность" ЕСПЧ и заявил, что страна и так много делает для противодействия изменениям климата.

Во время дебатов швейцарские депутаты также осудили "вмешательство" суда в демократию, а один из них, Михаэль Грабер от крайне правой Швейцарской народной партии, заявил, что истицы – группа пожилых женщин – обратились в ЕСПЧ, "потому что им слишком жарко летом".

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Резолюция парламента необязательна к исполнению и Федеральный совет Швейцарии может принять меры по своему усмотрению.

Как сообщалось, в апреле Европейский суд по правам человека удовлетворил иск, который подало швейцарское объединение женщин в возрасте от 70 лет.

В нем истицы доказывали, что климатические изменения особенно затрагивают права и интересы их возрастной группы из-за рисков для здоровья и жизни, а Швейцария делает недостаточно для противодействия изменениям климата.

Суд определил, что Швейцария недостаточно выполнила свои обязательства по конвенции по противодействию изменениям климата в том, что касалось введения определенных регуляторных требований и достижения установленных целей сокращения выбросов.