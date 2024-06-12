Последнее обновление: 12.06.2024 17:05

Илон Маск отозвал иск против OpenAI

Миллиардер Илон Маск отозвал иск против OpenAI и генерального директора компании Сэма Альтмана. Об этом сообщает Cointelegraph со ссылкой на судебные документы.

Адвокаты Маска попросили отозвать иск без ущерба для дела. Это означает, что оно не будет закрыто навсегда и в будущем предприниматель сможет возобновить разбирательство.

Иск отозван за день до того, как федеральный судья должен был принять решение о прекращении дела или его переводе на следующую стадию.

Маск 29 февраля подал в суд на OpenAI и Альтмана из-за нарушения соглашения «о развитии технологии на благо человечества, а не для получения прибыли». Тогда он потребовал от OpenAI вернуться к принципам открытого исходного кода, а также запретить ответчикам извлекать прибыль из ИИ-технологий фирмы.

Недавно Маск пригрозил запретить устройства Apple в своих компаниях в случае интеграции ChatGPT от OpenAI в операционные системы для iPhone, iPad и Mac.

Ранее Apple анонсировала внедрение чат-бота в Siri и другие сервисы в iOS, iPadOS и macOS.



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