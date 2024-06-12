Польские пограничники пытаются выдворить белоруса на родину

Польские пограничники на автодорожном пункте пропуска "Тересполь" пытаются выдворить на белорусскую территорию гражданина Беларуси, движение транспорта затруднено. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет (ГПК) Беларуси.

"На белорусско-польской границе в пункте пропуска "Брест" (сопредельный польский - "Тересполь") затруднено движение транспорта в обоих направлениях. По предварительным данным, это связано с инцидентом на польской стороне. Согласно имеющейся информации, польские пограничники не пропускают гражданина Республики Беларусь и пытаются в принудительном порядке выдворить его со своей стороны на белорусскую территорию", - говорится в сообщении ведомства.

В нем отмечается, что мужчина остается на территории Польши.

"В настоящее время польская сторона приостановила движение транспортных средств в обоих направлениях", - информирует ГПК.