В России могут заблокировать все звонки из-за границы

Роскомнадзор рассматривает возможность блокировки по умолчанию звонков из-за границы. Об этом пишет газета «Известия».

Поясняется, что таким образом ведомство пытается «защитить россиян от мошеннических звонков», которые в последнее время стали гораздо чаще поступать из зарубежных стран.

Планируется, что у абонента будет возможность выбора — заблокировать по умолчанию все телефонные вызовы из-за рубежа, принимать такие вызовы или же общаться только с заграничными абонентами из списка контактов.

«Роскомнадзор прорабатывает с операторами связи нормативно-правовые аспекты ответственности операторов в части усиления мер безопасности их клиентов», - заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

Большинство фишинговых звонков исходит из специально подготовленной инфраструктуры за пределами России, отмечают специалисты по информационной безопасности. Новые меры планируется реализовать на мощностях операторов связи в дополнение к уже существующим системам «Антифрод», которые собирают информацию о номерах и сообщениях, блокируют звонки с поддельных номеров и применяют спам-фильтры, отсеивающие нежелательные вызовы. При этом специалисты не исключают, что злоумышленники смогут адаптироваться к изменениям и переключатся на соцсети и мессенджеры. Также эксперты опасаются, что некоторые номера могут попасть под фильтры спама, что создаст трудности для бизнеса, работающего с организациями из стран СНГ, Азии и Африки.