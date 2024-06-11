Россия будет принимать от "Талибана" афганских рабочих

Россия обязалась принимать трудовых мигрантов из Афганистана и предоставлять им работу в отдельных регионах страны.

Как сообщают российские СМИ, об этом стороны договорились в рамках переговоров на Петербургском международном экономическом форуме.

Напомним, официально "Талибан" является запрещенным в России.

После прихода к власти "Талибана" большое количество жителей Афганистана хотели бы переехать в Россию, говорил ранее президент Центра диаспор Афганистана в России Гулам Мохаммад Джалал. Но из-за прекращения авиасообщения между странами у многих не было такой возможности.

Во время форума Владимир Путин отметил, что стране сейчас нужны мигранты с определенной квалификацией и знанием российских законов, которые не будут создавать проблем на рынке труда или в быту.

Ранее Банк РФ констатировал, что обеспеченность кадрами в России в первом квартале 2024 года упала до минимума за всю историю наблюдений. Среди причин дефицита персонала ЦБ РФ называет увеличение российской армии, наращивание производства в российском ВПК, демографические проблемы и эмиграцию россиян за границу.

В ноябре прошлого года вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что российская экономика к 2030 году потребует 2 млн трудовых мигрантов, преимущественно в сферах обрабатывающей промышленности и транспорта.