Дежурящие у границы с Беларусью польские полицейские будут носить огнестрельное оружие

В Польше полицейские, которые дежурят на польско-белорусской границе, с пятницы должны носить личное оружие. Об этом стало известно RMF FM.

По данным журналистов, решение было принято в связи с оценкой ситуации на месте.

Причиной такого решения стало обострение ситуации на границе, где участились нападения иммигрантов на польских полицейских и штурмы пограничного забора.

В четверг стало известно, что в Польше умер пограничник, который получил ножевое ранение в районе села Дубичи Церковные, когда мигранты пытались прорваться с территории Беларуси.

28 мая в районе пограничной заставы в селе Дубичи Церковни группа из около 50 иностранцев бросала в сторону польских патрулей ветки и камни. Во время попытки мигрантов силой пересечь границу один из них нанес ножевое ранение польскому военному.

В последнее время ситуация на белорусско-польской границе снова обострилась, столкновения мигрантов с пограничниками происходят регулярно. Президент страны Анджей Дуда решил созвать заседание Совета нацбезопасности по этому поводу.