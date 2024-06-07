Последнее обновление: 07.06.2024 17:29

Германия усиливает проверки на границах перед Евро-2024

Немецкая полиция начала временные усиленные проверки вдоль границ, начиная с пятницы. Об этом объявила министр внутренних дел Нэнси Фезер.

По ее словам, эта мера необходима для обеспечения безопасности предстоящего чемпионата Европы по футболу, который принимает Германия.

Мероприятие состоится в 10 различных немецких городах. Временные проверки продлятся до 19 июля, сообщают немецкие СМИ.

"Наше внимание сосредоточено на угрозе исламистского терроризма, хулиганстве и кибератаках", – отметила Фезер.

По ее словам, цель проверок – остановить агрессивных преступников, обнаружив их на ранней стадии.

"Федеральная полиция будет защищать немецкие границы, аэропорты и железнодорожное движение", – сказала глава МВД.

Около 580 полицейских из других стран присоединятся к немецким правоохранителям для патрулирования в городах, которые будут принимать футбольные матчи в рамках Евро-2024, на железнодорожных станциях и в поездах.

Министерство внутренних дел заявило, что дополнительные меры контроля будут введены на границах с Данией, Францией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом. При этом заверяется, что проверки будут "гибкими и временными".



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