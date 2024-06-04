Последнее обновление: 04.06.2024 14:56

Польша выделяет $760 млн на усиление кибербезопасности

Правительство Польши планирует потратить 3 млрд злотых ($760 млн) на усиление мер кибербезопасности после атак, в которых оно обвиняет Россию. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Польша хочет усилить свою способность реагировать на угрозы, связанные с тем, что она называет поддерживаемым Россией саботажем, в том числе на вероятную атаку на прошлой неделе на главную государственную новостную ленту страны.

"Правящая коалиция сделала безопасность и риск российского вмешательства приоритетом своей предвыборной кампании на выборах в Европейский парламент, которые состоятся в эти выходные", - говорится в сообщении.

Министр цифровизации Кшиштоф Гавковский заявил, что правительство приняло меры для улучшения кибербезопасности накануне голосования, добавив, что была сорвана скоординированная атака на критическую инфраструктуру 3 июня.

"Сегодня Польша уже не находится в холодной, а в некоторых элементах теплой кибервойне с Россией", - сказал Гавковский.



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