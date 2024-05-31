Евросоюз отказывается от использования ртути

Совет Европейского Союза 31 мая принял постановление о полном запрещении использования амальгам для зубных пломб и производства, импорта и экспорта других продуктов с добавлением ртути, в том числе некоторых осветительных ламп. Уведомление об этом обнародовано на сайте Совета ЕС.

Действующие правила уже запрещают использование зубной амальгамы (она содержит 50% ртути – прим.) для лечения зубов детям до 15 лет, а также беременным и кормящим женщинам.

Новые правила распространят запрет на всех жителей ЕС с 1 января 2025 года.

"Исключения будут применяться, когда практикующий стоматолог считает использование зубной амальгамы строго необходимым для удовлетворения конкретных медицинских потребностей пациента", – говорится в сообщении.

Использование и экспорт зубной амальгамы в ЕС будут запрещены с 1 января 2025 года, а ее производство в Евросоюзе и импорт – с 1 июля 2026 года.

С 31 декабря 2025 года и 31 декабря 2026 года будет также введен запрет на производство, импорт и экспорт шести типов ламп, содержащих ртуть.

Постановление вступит в силу на 20-й день после публикации в Официальном журнале ЕС и будет применяться во всех государствах-членах союза.

Согласно обновленным правилам, Еврокомиссия рассмотрит исключения по использованию зубной амальгамы до 31 декабря 2029 года с учетом наличия безртутных альтернатив.

Стоматология и производство осветительных ламп являются самыми большими сферами применения ртути в ЕС. Ежегодно в ЕС для изготовления зубных амальгам используется около 40 тонн ртути.