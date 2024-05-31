Экс-руководителю Белинвестбанка вынесли приговор

Минский городской суд вынес приговор по делу экс-руководителя Белинвестбанка Андрея Бриштелева и других топ-менеджеров. Суд проходил в закрытом режиме.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, Андрея Бриштелева признали виновным в получении взятки в особо крупном размере лицом, занимающим ответственное положение (ч. 3 ст. 430 УК Беларуси). Его приговорили к 12 годам колонии усиленного режима со штрафом в размере 2000 базовых величин (80 тысяч рублей).

Бывшего исполнительного директора Белинвестбанка Андрея Романенко и начальника одного из структурных подразделений банка Игоря Пискунова признали виновными в злоупотреблении властью или служебными полномочиями (ч. 2 ст. 424). Пискунова также признали виновным в пособничестве в даче взятки (ч. 6 ст. 16, ч. 2 ст. 431 УК Беларуси). Правда, не сообщается о вынесенных им приговорах.

Между тем приговоры могут быть обжалованы и опротестованы в апелляционном порядке, так как еще не вступили в силу.