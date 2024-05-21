Ливень подтопил станцию метро в Минске

Прошедший в минувший понедельник ливень не только смыл автомобили на улицах в центре Минска, но и подтопил станцию метро «Площадь Ленина».

"В связи с сильным ливнем произошло протекание воды со сводов станции метро "Площадь Ленина". Работниками метрополитена принимаются меры по устранению нештатной ситуации", - говорится в сообщении пресс-службы Минского метрополитена.

МЧС Беларуси сообщило, что по состоянию на 22:00 движение на всех участках дорог возобновлено, а подтопление станции метрополитена не повлияло на движение поездов.